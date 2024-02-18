Мир 18 февраля 2024, 00:44 Потеря Авдеевки ударит по поддержке Зеленского Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский потеряет поддержку после падения Авдеевки РИА «Новости»

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Падение Авдеевки скажется на уровне поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Внутри страны его ждет ответственность за провалы на фронте, заявил РИА «Новости» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Финансирование ВСУ значительно сократится <…> Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. <…> Какое-то финансирование они выделять будут, но его будет недостаточно», — сказал он.

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По словам Килинкарова, на Западе все меньше верят в то, что Украина может победить. Точкой отсчета снижения объемов помощи ВСУ бывший депутат назвал провал «контрнаступления»,

«Судьба Авдеевки была уже предопределена <…> Зеленского ждут очень сложные времена. Ему предъявят и за Бахмут (украинское название Артемовска — при. ред.), и за Авдеевку. <…> Все это будет его политическая ответственность», — резюмировал собеседник издания.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Глава государства поздравил российских военнослужащих с важной победой.