Мир 21 февраля 2024, 03:44 Потеря Авдеевки окончательно сломит моральный дух ВСУ, признали в США NYT: потеря контроля над Авдеевкой может сломить моральный дух ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Потеря Авдеевки может иметь разрушительные последствия для морального духа украинской армии. Об этом написала американская газета The New York Times.

Около тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен при отступлении из населенного пункта, что является «катастрофической потерей» для Украины. По информации издания, моральный дух среди украинских военных падает после неудач на фронте и смены командования. Потеря Авдеевки может оказаться «более значимым» событием, чем казалось сначала.

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«Переход Авдеевки под контроль России стал значительной символической потерей для украинских войск, признаком того, что конгресс США до сих пор не одобрил увеличение военной помощи», — написало издание.

В газете признали, что сокращающиеся запасы боеприпасов значительно затрудняют удержание рубежей.