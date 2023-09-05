Мир 05 сентября 2023, 08:50 Потери ВСУ связали с масштабной коррупцией на Украине New York Times: коррупция оказала значительное влияние на потери ВСУ Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Коррупция на Украине привела к гибели многих солдат ВСУ. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Она отметила важность решения проблемы разворовывания оборонного бюджета страны.

Реклама

«Коррупция может убить. В зависимости от того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдат либо будет с оружием, либо без него», — заявила Каленюк.

По информации издания, на Украине сорвали сроки поставок оружия по контрактам на сумму около 980 миллионов долларов. При этом некоторые предоплаты за оружие исчезли на зарубежных счетах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовые кадровые чистки в рамках борьбы с коррупцией. Он отметил, что некоторые чиновники десятилетиями ослабляли страну. По словам Зеленского, увольнения начнутся в ближайшее время. Решение о кадровых чистках политик принял после проверок в военных комиссариатах.