Мир 16 апреля 2023, 14:34 Потери ВСУ сравнили с числом жертв землетрясений в Турции Министр обороны Резников: потери ВСУ меньше, чем количество жертв землетрясений в Турции Ministry of Defense of Ukraine

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Потери украинской армии в ходе конфликта с Россией меньше, чем число погибших во время землетрясения в Турции. Об этом испанской газете La Razón заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Естественно, у нас есть жертвы, тем более что боевые действия еще продолжаются. Не могу озвучить точную цифру, но скажут так: это число меньше, чем количество погибших в Турции при землетрясениях», — сказал он.

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В начале февраля подземные толчки произошли в южных регионах Турции. По последней официальной информации, в результате катаклизмов погибли почти 50 тысяч человек, в том числе 6,8 тысяч иностранных граждан.

Американский телеканал Fox News со ссылкой на появившиеся в Сети секретные документы Пентагона сообщал, что после начала специальной операции ВСУ потеряли от 124 до 131 тысячи человек.

Журналист Лукас Томлинсон утверждал, что эти цифры в несколько раз превышают данные, которые озвучивает киевский режим.