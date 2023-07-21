Мир 21 июля 2023, 23:25 Потери ВСУ при контрнаступлении оценили в Вашингтоне Помощник Байдена Салливан: ВСУ несут большие потери при контрнаступлении РИА «Новости»

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ВСУ несут большие потери при контрнаступлении. Об этом на форуме в Аспене заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, написало РИА «Новости».

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», — сообщил политик.

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Однако, заметил Салливан, украинская армия еще не использовала в боях все имеющиеся возможности. Она ждет подходящего момента. Вашингтон консультирует Киев по этому вопросу. Но решение остается все же за Украиной, добавил американский представитель.

Салливан пояснил, что США и НАТО готовы «идти на риски» в части поставок вооружения Киеву. Но все члены альянса считают необходимым продумывать возможную реакцию Москвы на эти поставки. Это, отметил помощник Байдена, представляет важность для «поддержания глобальной стабильности».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали атаку свежими силами в Запорожье. Их действия привели к потере польской тяжелой техники.