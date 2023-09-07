Мир 07 сентября 2023, 10:52 Потери ВСУ превысят 500 тысяч человек до конца года — экс-премьер Украины Экс-премьер Азаров: потери ВСУ могут превысить 500 тысяч человек до конца года Министерство обороны Украины

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Общие потери Вооруженных сил Украины могут превысить 500 тысяч военнослужащих до конца 2023 года. Такой прогноз озвучил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в эфире телеканала «Мрия».

«Пример потерь убитыми — 350 тысяч, 450 тысяч, в общем, очевидные прогнозы, что к концу года цифра полумиллиона будет превзойдена», — сказал бывший глава правительства Украины.

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Он отметил, что для страны такое количество людей равняется населению крупного областного центра. Азаров назвал действия киевского режима бездарными и террористическими.

Экс-премьер добавил, что в прогнозе речь идет только о прямых потерях. По словам бывшего главы украинского правительства, власти специально указывают погибших в числе без вести пропавших, чтобы не выплачивать пособия. Практически никто из 700 участников боевых действий не получил положенные выплаты, заявил Азаров.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил 5 сентября, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек. Кроме того, украинская армия лишилась 7600 единиц вооружения, отметил глава Минобороны РФ.