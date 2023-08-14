Мир 14 августа 2023, 20:25 Потери ВСУ после разгрома наступления назвали в США Экс-советник Пентагона Макгрегор: 123 тысячи могил выкопали на Украине для ВСУ РИА «Новости»

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После разгрома контрнаступления на Украине приготовили более 120 тысяч новых могил. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в блоге на YouTube.

«Украину уничтожили, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек», — сказал он.

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Макгрегор сослался на новые снимки из космоса, на которых видны могилы для погибших во время неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По словам полковника, места для захоронений подготовили заранее. По подсчетам, примерное число потерь за этот период составило около 123 тысячи украинских военных, резюмировал он.

Ранее западные аналитики выяснили, что ВСУ потеряли более 150 тысяч убитыми и ранеными с начала проведения спецоперации. Журналисты The New York Times назвали контрнаступление Украины кровавой битвой, которая не принесет стране ожидаемых результатов.