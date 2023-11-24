Мир 24 ноября 2023, 08:45 Потери в рядах ВСУ возросли из-за холодов Марочко: ВСУ несут потери на Купянском направлении из-за холодов

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Потери в рядах Вооруженных сил Украны на Купянском направлении возросли из-за некачественной и холодной формы и сырых окопов. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением», — отметил он.

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Поступают бойцы и с обморожением конечностей. Солдаты ВСУ жалуются на некачественную и холодную форму. Также украинские военные рассказывают об отсутствии ротации. Им приходится нести службу в сырых окопах. Отопительные приборы и топливо поступают к ним на крайне низком уровне, добавил Марочко.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, Украина сядет за стол переговоров с Россией весной следующего года. Он подчеркнул, что наступающая зима станет решающей.