Мир 09 июня 2023, 17:53 Потери Украины сочли трагедией, за которую отвечает киевский режим Путин назвал трагедией потери Украины и возложил ответственность на киевский режим РИА «Новости»

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За потери Украины несет ответственность киевский режим. На это указал президент России Владимир Путин.

«Хочу отметить, эта трагедия [возникла] благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы», — подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что ответственность за эти события целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот.

По словам президента, украинская армия в ходе контрнаступления несет значительные потери.

Глава государства констатировал его начало, так как противник задействовал стратегические резервы.

Ранее президент заявил, что Россия вправе считать киевский режим неонацистским. Он напомнил, что украинские власти уже не первый год прославляют пособника Гитлера — Бандеру, расстреливают мирное население не только в Донбассе.