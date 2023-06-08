Мир 08 июня 2023, 20:20 Потери Украины при контрнаступлении назвали в США CNN: ВСУ понесли большие потери в технике и солдатах при контрнаступлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Об этом сообщил телеканал CNN.

ВСУ, по данным журналистов, столкнулись с сильным сопротивлением со стороны российских войск. Один из источников телеканала назвал значительными потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP.

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«Тем не менее, российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали „ожесточенное сопротивление“, <…> нанеся большой урон украинской бронетехнике», — сказал он.

Потери живой силы и техники якобы не скажутся на дальнейшем плане украинского контрнаступления, ведь американские и западные власти предполагали, что оно будет сопряжено с высокими рисками.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на 8 июня, пытались прорвать оборону на Запорожском направлении. За сутки Вооруженные силы Украины лишились 945 боевиков, уточнили «Известия».