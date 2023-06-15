Мир 15 июня 2023, 02:31 Потери украинских войск с начала контрнаступления в 10 раз превзошли российские Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили 10 к 1 РИА «Новости»

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Украинские войска несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что заведомо говорит о безнадежности миссии. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Judging Freedom.

«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — сказал он.

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По мнению специалиста, у ВСУ не получается прорвать линию фронта из-за нехватки воздушной поддержки, способной защитить пехоту и танковые формирования. Также украинские военные не обладают достаточным количеством мобильной артиллерии и комплексов ПВО для таких атак.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о катастрофических потерях украинских военных на фронте с начала обещанного контрнаступления. По словам главы государства, ВСУ лишились 25-30% поставленной Западом военной техники.