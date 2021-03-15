Потери СССР в годы войны поразили бывшего британского морпеха

На бывшего спецназовца ВМС Великобритании большое впечатление произвел ролик «Павшие во Второй мировой войне», в котором в виде графика показаны потери среди военных и гражданских всех стран в годы войны. Об этом сообщило Daily Storm.

«Это ошеломительно! Что за огромные потери! <…> Я прошу прощение за свое невежество, я не знал, что пострадало и погибло столько людей Советского Союза. Нам об этом не говорили в школах», — признался мужчина.

По мнению члена президентского Совета по правам человека Николая Сванидзе, подобная «народная дипломатия» может сблизить россиян с народами стран Запада.

«Такие вещи могут влиять на отношения между людьми и отношения между народами, разумеется. Это может сближать», — заметил собеседник издания.