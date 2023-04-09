Мир 09 апреля 2023, 01:37 «Потери пугающие». Американский полковник предположил, когда исчезнет Украина Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина рискует исчезнуть как государство к концу года Freepik

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Украина может исчезнуть к концу этого года, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, опубликованном на YouTube-канале. По мнению офицера, это связано с тяжелой ситуацией, которая складывается в стране.

«Я не думаю, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Обстановка внутри страны ужасающая, потери пугающие», — заявил офицер.

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Он также отметил, что западные журналисты постоянно недоговаривают, скрывают реальное положение дел на Украине и вводят в заблуждение своих читателей и зрителей.

Ранее Макгрегор предположил, что нарастающий в Америке финансовый кризис заставит Белый дом отказаться от военной поддержки ВСУ. По его мнению, это произойдет примерно через полгода. Другие западные страны также могут пересмотреть приоритеты, так как Евросоюз тоже находится в тяжелой ситуации. Как напомнил полковник, обычные люди уже выступают против военной помощи Украине и простят поскорее урегулировать конфликт.