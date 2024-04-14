Мир 14 апреля 2024, 17:41 Потери позиций у Часова Яра обернулись для ВСУ проверками Проверки в ВСУ начались после потери позиций у Часова Яра РИА «Новости»

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Военное командование Украины инициировало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потерь некоторых позиций у Часова Яра в ДНР. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Руководство ВСУ интересовало, по какой причине бригада не смогла удержать позиции. Оказалось, что бойцов делили на «пиксельных» — новоприбывших — и участников формирований «Правого сектора»*, которые в этой бригаде уже давно.

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К первым отношение было хуже, их отправляли в бой. Однако новички, не имевшие достаточного опыта, оставляли позиции.

По данным издания, главной проблемой 67-й бригады является невозможность «переформатировать» ее в обычную бригаду ВСУ из-за бывших участников нацбата. Радикалы не привыкли действовать по «армейским лекалам», подчиняясь новому командованию.

Ранее в командовании ВСУ признали, что ситуация в районе Часова Яра из-за наступления ВС России очень сложная.

*«Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.