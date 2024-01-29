Мир 29 января 2024, 11:35 «Потери колоссальные». Экс-премьер Украины объяснил, зачем Зеленскому усиленная мобилизация Экс-премьер Азаров: мобилизация нужна Зеленскому из-за колоссальных потерь ВСУ РИА «Новости»

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Украинская армия понесла большие боевые потери, а военные на передовой нуждаются в ротации и слаживании. Поэтому в стране устроили масштабную мобилизацию, заявил на своей странице в Facebook* бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мобилизация [президенту Владимиру] Зеленскому нужна для того, чтобы восполнять потери, которые ежедневно несет армия киевского режима. Потери колоссальные. Еще и для того, чтобы осуществлять ротацию», — сказал он.

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Николай Азаров объяснил, что военнослужащие на передовой пришли «в небоеспособное состояние». Поэтому командованию пришлось отзывать их в тыл, пополнять подразделения новобранцами, обучать их и проводить слаживание. По мнению экс-премьера, большие потери предстоит постоянно покрывать серьезной мобилизацией.

Владимир Зеленский в конце 2023 года объявил о планах призвать в армию 450-500 тысяч военнослужащих. Николай Азаров заявил, что под предлогом обмундирования и вооружения новых солдат киевский режим вытянет из западных стран больше денег.

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