Мир 19 декабря 2022, 02:55 Потери Европы из-за энергетического кризиса превысили триллион долларов Bloomberg: Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса РИА «Новости»

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Европа потеряла примерно триллион долларов из-за резкого роста цен на энергоносители в результате конфликта России и Украины. По мнению аналитиков Bloomberg, самый тяжелый кризис за последние несколько десятков лет только начинается.

«Примерно триллион долларов будет стоит общий результат подорожавшей энергии для потребителей и компаний», — подсчитали в агентстве.

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В новом сезоне пополнять запасы газа придется практически без поставок из России. По мнению авторов статьи, это усилит конкуренцию за танкеры с топливом.

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Ситуация на рынке энергоносителей, считают в агентстве, продержится еще не менее трех лет. Лишь в 2026 году что-то может измениться, когда начнутся новые поставки из Катара и США.

В статье также отмечается, что правительства западных стран пока что смогли помочь компаниям немного смягчить удар, выделив более 700 миллиардов долларов субсидий. Но в будущем это делать будет труднее, а кризис закончится нескоро.

Ранее стало известно, что Евросоюз 19 декабря обсудит снижение предполагаемого потолка цен на газ почти на треть — с 275 евро за мегаватт-час до 188 евро.