Мир 11 июня 2023, 14:40 Потери бронетехники в ходе контрнаступления ВСУ в Запорожской области подсчитали на Западе Forbes: украинские военные потеряли 5% поставленной Западом бронетехники за один бой U.S. Department of Defense

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Минные поля и удары российской артиллерии и авиации по позициям украинских войск, перешедших в контрнаступление в Запорожской области, привели к уничтожению 5% западного оружия за один бой. Такие данные привела американская редакция журнала Forbes.

Журналисты сообщили, что неудачное наступление провели 33-я механизированная и 47-я штурмовая бригада ВСУ в Запорожской области.

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Военная техника в ходе продвижения приблизилась к минному полю. Командование для обезвреживания дальнейшего пути направило инженерную машину IMR-2 и прорывной броневик Leopard 2R. Но их экипажи потерпели неудачу.

В результате на открытой местности под ударом российской артиллерии и авиации оказались танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley в дополнении к уже вышедшей на минное поле технике. Общие потери составили до 5% от всех поставок западных стран за один бой.

Если украинским механикам не удастся восстановить или отремонтировать поврежденные машины, то их ждут большие неприятности, отметило издание. В распоряжении ВСУ немного инженерных машин, а прорывных танков всего шесть.

О неудачной атаке 47-й бригады украинских войск на Запорожском направлении сообщал ранее министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что командование ВСУ перекинуло на этот участок до 1500 тысяч военных и 150 единиц техники. За два часа боя украинская армия потеряла до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.