«Потепление есть, вопрос в градусе»: в Госдуме оценили результаты «нормандского саммита»

Шансы продолжить диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе остаются. Вопросы гуманитарного характера начали решать, однако политический класс Киева пока не готов к стабилизации отношений с Москвой. Таким мнением с «360» поделился заместитель думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

Собеседник рассказал, что сейчас необходимо снять напряжение между двумя соседними государствами, которое мешает всем. По его словам, от позиции Украины устали в Евросоюзе, однако пока эту усталость никто открыто не транслирует.

«В целом ситуация не хуже, чем была (до „нормандского саммита“ — прим. ред.) Есть подвижки в гуманитарном плане, и надо это окно возможностей расширять. Для уточнения всех вопросов у нас есть „минский формат“, контактная группа, есть встречи на уровне дипломатов наших», — заявил Новиков.

Собеседник добавил, что если украинская сторона сможет предпринять что-то конструктивное в течение четырех месяцев до следующего саммита, то тогда можно будет двигаться дальше. В противном случае пауза затянется. Среди основных ожидаемых достижений по результатам переговоров депутат назвал обмен задержанными в формате «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года.

9 декабря в Париже состоялся первый после долгого перерыва саммит по Донбассу. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Саммит в «нормандском формате» начался с общей встречи. После этого состоялись двусторонние переговоры Путина и Зеленского.