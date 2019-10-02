Потепление до +20 пообещали в Москве

Самым теплым днем первой недели октября станет четверг. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов.

Тепло до +18 придет в Центральную Россию в октябре Подробнее

«Завтра ожидается самый теплый день на неделе», — рассказала РИА «Новости" специалист центра погоды «Фобос». Елена Волосюк.

В Москве днем 3 октября может потеплеть до +17…+19 градусов. По области ожидается от +15 до +20 градусов.

По ее словам, такие значения превышают климатическую норму на 5 градусов. Однако погреться москвичам и гостям столице долго не удастся. Уже в пятницу погода станет ухудшаться. В выходные они сильно снизится.

По прогнозам «Фобос», в субботу будет пасмурно и от +5 до +7 градусов. В воскресенье и вовсе ожидается дождь и +7… +8 градусов.