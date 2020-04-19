Потенциальный трубоукладчик «Северного потока-2» уплыл в Египет

В египетский Порт-Саид отправился «Академик Черский» — это судно-трубоукладчик, которое способно завершить строительство «Северного потока-2». Но для этого его нужно подготовить.

О выхода «Академика Черского» из порта Лас-Пальмас на Канарских островах сообщил сайт Myshiptracking. Судно отправилось в Египет — в Порт-Саид.

Трубоукладчик вышел из Находки еще в середине февраля 2019 года и отправился в Сингапур. После этого он неоднократно менял пункты назначения.

Пока к «Северному потоку-2» судно не имеет никакого отношения, однако нельзя исключать, что его задействуют в завершении строительства трубопровода. Дело в том, что американские власти в конце прошлого года объявили санкции против компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока-2». Из-за этого швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы.

В связи с этим глава Минэнерго Александр Новак заявил, что России может использовать «Академика Черского» для завершения строительства трубопровода. Но для этих целей судно необходимо подготовить.