Потенциальных алкоголиков научились определять по анализу крови

Эту исследовательскую работу ученые вели более 30 лет. Они анализировали методами метаболомики образцы сыворотки, которые собрали в 1980-х годах у финских мужчин среднего возраста. Потом за ними все эти годы наблюдали. У спившихся участников исследования уровень серотонина и аспарагина в сыворотке крови был гораздо ниже, чем у тех, кого проблемы с алкоголем не коснулись.

Важнейший нейромедиатор серотонин регулирует функцию нервной системы, а низкий уровень аспарагина повышает риск повреждения органов алкоголем.

Наркологи рассказали, что мужчине нужно от 10 до 15 лет, чтобы спиться. У женщин алкоголизм развивается стремительнее — максимум за пять лет, а то и меньше. На лечение женского алкоголизма уходит больше времени, однако женщины чаще мужчин обращаются за помощью к врачам.