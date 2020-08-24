Потенциальную стоимость газа на новом месторождении назвали в Турции

С учетом текущих трендов потенциальная стоимость нового месторождения достигает 80 миллиардов долларов. По словам Бирола, Турция намерена приступить к добыче голубого топлива уже в 2023 году.

«Это амбициозная цель, но не сказать, что невозможная», — заметил он.