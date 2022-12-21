21 декабря 2022, 14:33
Потенциал Украины для создания «грязной бомбы» назвали реальным
Постпред России Ульянов назвал реальным потенциал Украины для создания «грязной бомбы»
Угроза создания на Украине «грязной бомбы» вполне реальны. Страна обладает достаточным потенциалом и технологиями для подобной разработки. Как сообщил ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он напомнил, что об угрозе создания и использования Украиной «грязной бомбы» заявляло Минобороны России. Дипломат подчеркнул, что причин не доверять этим словам нет.
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«Теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать „грязную“ бомбу. Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной», — заявил Ульянов.
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Постпред добавил, что угроза использования подобного снаряда со стороны украинских войск пока сохраняется.Ульянов подчеркнул, что, по данным Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ), на Украине около пяти тысяч объектов, где могут сделать «грязную бомбу». Однако в полномочия агентства входит работа только ураном, плутонием и торием, а радиоактивные кобальт и цезий под внимание специалистов МАГАТЭ не попадают. Так он прокомментировал проверку атомных объектов Украины, которую провели эксперты МАГАТЭ, заявившие, что следов изготовления «грязной бомбы» не нашли. Постпред России отметил, что сама проверка прошла только на трех объектах и продолжалась не более девяти часов. Хотя, только чтобы обойти эти предприятия, понадобится несколько дней.
Ульянов призвал дождаться результатов взятых экспертами проб, чтобы сделать окончательные выводы о ситуации с «грязной бомбой» на Украине.
Ядерное оружие
Россия
Украина
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