Мир 21 декабря 2022, 14:33 Потенциал Украины для создания «грязной бомбы» назвали реальным Постпред России Ульянов назвал реальным потенциал Украины для создания «грязной бомбы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Угроза создания на Украине «грязной бомбы» вполне реальны. Страна обладает достаточным потенциалом и технологиями для подобной разработки. Как сообщил ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что об угрозе создания и использования Украиной «грязной бомбы» заявляло Минобороны России. Дипломат подчеркнул, что причин не доверять этим словам нет.

Реклама

«Теоретически Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать „грязную“ бомбу. Для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной», — заявил Ульянов.

Реклама

Постпред добавил, что угроза использования подобного снаряда со стороны украинских войск пока сохраняется.

Ульянов призвал дождаться результатов взятых экспертами проб, чтобы сделать окончательные выводы о ситуации с «грязной бомбой» на Украине.