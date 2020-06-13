Россия и Европа имеют потенциал для развития сотрудничества, который сейчас никак не используется. Причиной этому служат действия западных стран, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Евро-Атлантика столкнулась с масштабным кризисом доверия. Подлинно единая Европа так и не построена. Масштабный потенциал взаимодействия между Россией и Евросоюзом, по сути, простаивает. Европейский, в том числе французский, бизнес несет потери», — заявил Лавров французскому изданию The Revue Politique et Parlementaire.

Он добавил, что нынешняя ситуация далека от идей Шарля де Голля, который понимал бесперспективность «Европы без России». Кроме того, он выступал за взаимоуважительные отношения со страной.

По словам Лаврова, среди западных стран доминирует линия, которую обозначили те, кто, «присвоив себе право вершителей судеб человечества, сделал близорукий выбор в пользу натоцентричности, геополитических игр с «нулевой суммой» и логики «ведущий — ведомый».

В качестве примеров министр привел бомбардировки Югославии, поддержку госпереворота на Украине и введение санкций против России. При этом Лавров отметил, что все еще есть возможность сформировать архитектуру мира и стабильности на континенте.

«В текущих условиях наиболее эффективный путь решения этой задачи заключается в сложении потенциалов различных интеграционных проектов, которые реализуются на обширных евразийских пространствах — от Лиссабона до Джакарты», — заверил он.

Глава МИД подчеркнул, что именно этого хочет достичь президент Владимир Путин, предлагая создать Большое Евразийское партнерство.