Потасовка на мосту Победы в Ереване началась из-за задержаний активистов

Протестующие в Ереване заблокировали мост Победы. Полиция начала задерживать активистов, но это привело к потасовке. О ситуации в столице Армении рассказал ТАСС.

Оппозиционные активисты выступают против заявлений местного премьера Никола Пашиняна о ситуации в Нагорном Карабахе. Сегодня армянские протестующие перекрыли мост Победы в Ереване. Спецсилы полиции попытались задержать активистов, но это только усугубило ситуацию. Между протестующими и правоохранителями началась потасовка. О пострадавших пока ничего не известно.

Ранее протестующие уже перекрывали транспортные магистрали в Ереване. РИА ФАН 4 мая сообщило, что активисты заблокировали Киевский мост в армянской столице. Тогда для ограничения доступа использовали бетономешалки. В протестную акцию вмешались правоохранители. Сотрудники спецподразделения полиции «Красные береты» задержали нескольких активистов и открыли доступ к мосту для всех жителей Еревана.