24 февраля 2024, 18:04
Потасовка между полицией и фермерами в Париже набрала обороты
РИА «Новости»: протестующие фермеры в Париже снова пытались прорваться к Макрону
Французские фермеры продолжают протестовать во Франции. Как сообщило РИА «Новости», полиция оттесняет демонстрантов на выставке сельского хозяйства.
Протестующие скандируют: «Макрона в отставку!» Они снова хотели прорваться к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который после двухчасовых дебатов с фермерами отправился посещать стенды.
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«Протестующие несколько раз бросались на перекрывших проход полицейских, но их оттесняли назад», — передали журналисты.
Ранее недовольные политикой правительства фермеры в Париже прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда приехал Макрон. Между службой безопасности и протестующими начались стычки. Нескольких человек арестовали.
Сам Макрон раскритиковал Национальное объединение на Сельскохозяйственной выставке, передал канал BFM TV. Он также осудил поведение демонстрантов.
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