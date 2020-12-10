Посвященный завершению конфликта в Карабахе парад начался в Баку

Торжественный военный парад начался в азербайджанском Баку. Он посвящен завершению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и началу перемирия.

На опубликованных кадрах видна колонна военнослужащих, марширующих по площади Азадлыг в Баку.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщали, что в параде будут участвовать более трех тысяч военнослужащих и 150 единиц военной техники. Кроме того, на мероприятии продемонстрируют недавно принятую на вооружение современную технику, ракетные и артиллерийские установки, а также системы противовоздушной обороны.

Накануне в Азербайджан прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что он будет присутствовать на военном параде, а затем проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Они продолжались полтора месяца. В начале ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.