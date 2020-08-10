Посвященный выборам в Белоруссии сайт не открывается несколько часов

Официальный сайт перестал работать поздно ночью, доступа к нему нет ни на территории Белоруссии, ни в других странах.

Сайт Центральной избирательной комиссии при этом работает исправно, но данных о подсчете голосов там нет.

Как передают местные телеканалы, официальные итоги объявят уже на пресс-конференции ЦИК.

Проблемы со связью и с интернетом начались в Минске и некоторых других регионах Белоруссии еще в воскресенье. С трудом можно зайти на сайты местных новостных агентств, Telegram-каналы изданий.

Основной день выборов президента Белоруссии прошел 9 августа. Люди стояли в очередях на участки по несколько часов. При этом проголосовать успели не все. После первых данных по экзитполам жители стали массово выходить на улицы и устраивать акции протеста. Они разошлись только около 04:00.

После массовых беспорядков в Белоруссии возбудили уголовные дела, в том числе и против милиции, которая применяла слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.