Мир 29 февраля 2024, 19:29 Посвященный СВО фильм «Свидетель» показали в Италии Фильм «Свидетель» об СВО показали в Италии, несмотря на протесты Freepik

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Более 80 человек в итальянском городе Фолиньо сходили на показ российского художественного фильма «Свидетель», в котором рассказали о спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова организатора показов ленты в Италии.

В центре сюжета ленты — бельгийский скрипач, который попал в Киев в начале спецоперации. Главный герой угодил прямо в руки украинских военных.

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«Мэр города Фолиньо был полностью согласен с решением показать этот фильм. И на афишу было даже вынесено его имя, чтобы все видели, что с его одобрения пройдет показ», — рассказал основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.

До этого в начале года показ фильма в Болонье отменили. Лоруссо предположил, что это было связано с протестом украинского посла и цензурой местной мэрии. Он также добавил, что семь городов Италии приняли эту картину без проблем и скандалов.

Он уточнил, что зал кинотеатра, где прошел показ, был рассчитан на 80 человек. Однако явилось больше — 200 желающих. По его словам, итальянцы пришли на премьеру, чтобы увидеть другое мнение.

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