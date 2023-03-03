Мир 03 марта 2023, 16:35 Посвященное Украине выступление Шольца сравнили с детскими сказками Читатели Die Welt увидели угрозу войны России с Германией в выступлении канцлера Шольца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в парламенте с докладом по итогам 2022 года и рассказал о планах правительства на будущее. В своем выступлении он заявил, что президент России Владимир Путин отказался от проведения мирных переговоров по Украине. В своем выступлении Шольц использовал фразу «Невозможно вести диалог с пистолетом у виска». Читатели сайта немецкой газеты Die Welt заявили, что канцлер окончательно оторвался от реальности.

Один из комментаторов напомнил, что до начала специальной военной операции пистолет находился в руках НАТО, который медленно его приближал к голове России.

Реклама

«Никакого расширения на восток и другие нарушенные обещания. Любой, кто ставит ракеты перед дверью Кремля, не должен жаловаться на ответную реакцию», — написал он.

Реклама

Еще один читатель предложил подставить вместо человека с пистолетом США, которые приставили его к голове Германии.

«Скорее всего, Шольц имел в виду подрывы „Северных потоков“. Но тогда ему не стоит злиться, потому что США — „наши лучшие друзья“», — пояснил он.

Другой комментатор честно признался, что не смог послушать выступление канцлера.

«Выключил детские сказки Шольца через четыре минуты. Он настолько оторван от реальности, что ведет нас к войне с Россией», — пояснил он.

Читатели отметили, что им до сих пор непонятно, почему Германия продолжает поддерживать Украину, где коррупция достигла неимоверных масштабов.

«Все это происходит за счет нашего благополучия, которое снижается с каждым днем. Это какое-то безумие», — подчеркнули в комментариях.