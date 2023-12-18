Мир 18 декабря 2023, 01:53 Поступок Зеленского вызвал шок в США Макгрегор: Зеленский лишает украинцев жизни вместо заключения мира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский лидер Владимир Зеленский расходует деньги союзников и лишает украинцев жизни вместо того, чтобы согласиться на мирные переговоры. Выбором президента возмутился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Зеленский потратил миллиарды на продолжение конфликта после того, как мирное соглашение было так близко. Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше», — написал он.

Реклама

Макгрегор для сравнения привел данные о жертвах Первой мировой войны: тогда погибли 116,5 тысячи американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну, заключил эксперт.

Ранее экс-советник главы Пентагона подсчитал, что без финансовой и военной поддержки США Украина продержится не более месяца. Он подчеркнул, что 30 дней — это лучший вариант развития событий. Киевским властям нужно как можно быстрее договориться с Россией, заключил полковник.