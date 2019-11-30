Пострадавшими при нападении в Гааге были несовершеннолетние

Полиция нидерландской Гааги сообщила, что в результате нападения неизвестного с ножом на главной торговой улице города Гроте Марктстраат, пострадали трое несовершеннолетних. Они в этот момент были со своими семьями.

Неизвестный напал с ножом на прохожих в Гааге Подробнее

Это сообщение было опубликовано в Twitter.

«Пострадавшие в инциденте на улице Гроте-Маркт — несовершеннолетние. С их семьями установлен контакт», — сообщила полиция.

Стражи правопорядка продолжают искать подозреваемого, набросившегося с ножом на прохожих в магазине Hudson"s Bay. Они ищут смуглого мужчину 45-50 лет в сером спортивном костюме.

Некоторые местные СМИ со ссылкой на близкие к расследованию источники утверждают, что террористическая версия уже не рассматривается.