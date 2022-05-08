Пострадавшим от взрыва в Гаване оказывает помощь руководство отеля Saratoga

Руководство сети «Гавиота», которой принадлежит отель Saratoga в Гаване, оказывает помощь пострадавшим от взрыва, об этом ТАСС сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда. Здание отеля и прилегающие строения восстановят.

«У меня нет сомнения, что это произойдет, <…>, но хочу подчеркнуть, что это касается не только отеля. Я уверен, что мы восстановим все, что было повреждено. Что касается семей, которым сейчас негде жить, важно, насколько это возможно, быстро восстановить их дома», — отметил кубинский министр.

В момент взрыва в отеле находилось около 50 сотрудников, которые готовили заведение к открытию, сообщили представители компании «Гавиота». По данным минздрава Кубы, в результате происшествия погибли 27 человек, продолжается поисково-спасательная операция. В больницах Гаваны находится около 40 пострадавших, семь из них — в критическом состоянии.

По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить утечка газа при перекачке из цистерны. Власти исключили версию о теракте, проводится расследование.