Пострадавший возле Капитолия полицейский скончался

Один из пострадавших после инцидента у Капитолия полицейских скончался. Мужчина умер в больнице от полученных травм, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранителей.

О смерти офицера стало известно на пресс-конференции, которую провела полиция Капитолия.

«Скончался от ранений», — отметили его коллеги.

Неизвестный на автомобиле протаранил КПП у здания конгресса США и врезался в двух полицейских. Пострадавших правоохранителей и устроившего аварию мужчину увезли в больницу. Позже стало известно, что водитель машины умер.

Из соображений безопасности в Вашингтоне перекрыли несколько улиц. Чем руководствовался влетевший в КПП мужчина, неизвестно.

СМИ писали, что он действовал один и не связан с какой-либо группировкой.