Пострадавший в ДТП с автобусом в Доминикане записал видеообращение

Один из пострадавших в аварии — Михаил Крупин — записал видеобращение, в котором рассказал, что его супруга Екатерина после произошедшего ДТП получила серьезные травмы. По словам Крупина, врачам пришлось ампутировать женщине обе руки.

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«У жены ампутированы обе руки. Она была на перевязке. В ближайшее время постараюсь попасть к ней», — рассказал мужчина.

Он добавил, что его жена находится в тяжелом состоянии в одном из госпиталей республики. Сам он, по его словам, чувствует себя удовлетворительно.

Михаил также рассказал, что пока остается неизвестным, какое время супруги пробудут в больнице. Страховая компания пока оплачивает лечение, однако непонятно, сколько оно продлится. Кроме того, перелет супругам обещают оплатить только до Москвы, тогда как они живут в Кинишме.

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Олег Сапего — еще один пострадавший в ДТП — рассказал, что большинство увечий люди получили из-за контакта с асфальтом. По его словам, сначала грузовик шел параллельно автобусу, а потом подрезал туристическое транспортное средство. Водитель затормозил и автобус занесло, объяснил мужчина.

«Упали на левую сторону автобуса и по инерции нас потащило. И вот все увечья, которые у людей, это из-за контакта с асфальтом», — рассказал Олег.

По последним данным, в тяжелом состоянии после аварии остаются шестеро россиян. У 21 пострадавшего травмы различной степени тяжести. Семеро туристов из России уже вылетели домой.

Столкновение ехавшего в аэропорт туристического автобуса с грузовиком произошло накануне. Транспортное средство с пассажирами опрокинулось, после маневра грузовика. В салоне автобуса было 39 туристов, два гида и водитель. Жертв нет. Туроператором попавших в ДТП россиян был Anex Tour. Они застрахованы в компании ERV.