Мир 05 августа 2023, 23:14 Пострадавший при стрельбе в Тель-Авиве инспектор умер в больнице Reuters: один человек погиб в результате стрельбы в центре Тель-Авива piqsels

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Мужчина получил смертельные ранения в результате вооруженного нападения в Тель-Авиве. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на пресс-служба клиники, куда поместили погибшего.

«Тель-авивский медицинский центр „Ихилов“ с глубокой скорбью сообщает о смерти Хена Амира, инспектора безопасности муниципалитета Тель-Авив — Яффо», — указали в сообщении.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшего, подчеркнув, что 42-летний инспектор ценой своей жизни «предотвратил большой теракт и спас многих».

Инцидент произошел со стрельбой в центре Тель-Авива. По ее информации, погибший инспектор вместе с напарником патрулировал улицу, когда произошло нападение.

Мужчина вызвал подозрение у правоохранителей. В этот момент он открыл огонь, ранив одного из патрульных, второй выстрелил в ответ и нейтрализовал злоумышленника.

Ранее житель Германии пробрался в два дома и застрелил трех людей.