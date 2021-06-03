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    03 июня 2021, 11:19

    Пострадавших при ДТП под Каиром российских туристов выписали из больниц

    Александр Блинов

    Семеро туристов из России, которые накануне были госпитализированы после ДТП в Египте, выписаны из больниц и вернулись в свои отели. Об этом представители туроператора Sunmar сообщили «Интерфаксу».

    Автобус с туристами перевернулся накануне вечером, когда в него сзади на большой скорости врезалась легковушка. Компания-туроператор сообщила, что автобус двигался по своей полосе с разрешенной скоростью. В результате аварии одна женщина погибла. Еще семь российских туристов пострадали, они были госпитализированы в Суэцкую больницу. Двое отказались от медицинской помощи.

    «Семь туристов, которые сразу попали в больницу, выписаны из госпиталя и находятся в своих гостиницах. Полиция ведет расследование, выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили в Sunmar.

    Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

    Всего в автобусе было 10 туристов из России, а также два водителя и один гид.

    Авария произошла, когда автобус возвращался в Хургаду после экскурсии в Каире.

    Египетский гид ранее рассказал, что водитель автобуса лишился ноги.