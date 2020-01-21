Пострадавших от кризиса занятости определили в ООН

По данным доклада Международной организации труда (МОТ) ООН, в настоящее время безработица коснулась 188 миллионов человек в мире. От низкооплачиваемого труда страдают 165 миллионов человек. Еще 120 миллионов не числятся безработными официально, однако не имеют занятости. Исходя из этой информации, кризис в сфере занятости затронул порядка 473 миллионов человек по всему миру.

К концу текущего года их число может увеличиться на 2,5 миллиона. Основная причина кризиса — слишком высокие темпы роста работоспособного населения. Они превышают скорость появления новых рабочих мест.

Каждый пятый работающий живет в нищете, то есть в день может потратить менее 3,2 доллара. При этом, больше прочих от безработицы страдает молодежь.