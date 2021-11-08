Пострадавшие в давке зрители фестиваля Astroworld подали в суд на рэпера Трэвиса Скотта

Рэпер Трэвис Скотт и организаторы музыкального фестиваля Astroworld стали ответчиками по первому судебному иску по делу о гибели восьми человек во время мероприятия. В суд обратились трое из зрителей. Как сообщил телеканал CBS, истцы обвинили исполнителя в подстрекательстве толпы к бунту и насилию, а организаторов — в халатности.

Адвокаты пострадавших заявили, что организаторы не захотели обеспечить безопасность зрителей, что привело к гибели людей.

«Обвиняемые сознательно игнорировали риски зрителей, а в некоторых случаях активно поощряли и разжигали опасное поведение», — говорится в исковом документе.

Один из истцов отметил, что рэпер Трэвис Скотт известен тем, что может заводить и направлять толпу, но организаторы фестиваля не приняли никаких мер, чтобы пресечь подобное поведение исполнителя. В иске пострадавшие потребовали компенсацию в размере миллиона долларов.

Музыкальный фестиваль Astroworld прошел в Хьюстоне в минувшую пятницу, 5 ноября. На площадке собрались около 50 тысяч зрителей. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта в толпе началась давка. В результате погибли восемь человек, в том числе несколько подростков. Несколько десятков зрителей попали в больницу.

Скотт несколько раз останавливал выступление и просил охрану оказать помощь пострадавшим. После нескольких минут его выступление полностью остановили. Сам исполнитель после случившегося заявил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших.