Пострадавшие от рук «афериста из Tinder» объявили сбор пожертвований

Пострадавшие от рук известного израильского афериста Саймона Леваева девушки пытаются закрыть взятые ими кредиты. Для этого они создали страничку на Gofundme.

Согласно предварительным данным, они уже собрали порядка 100 тысяч долларов. Некоторые из пользователей сети жертвуют им от пяти до 1500 фунтов стерлингов.

«Мы не хотим, чтобы кто-то еще пострадал подобным образом. Все мы хотим вернуть наши жизни назад», — написали они.

Популярные во всем мире соцсети Tinder и Instagram на днях удалили аккаунты израильского афериста Шимона Хаюта, более известного как Саймон Леваев.

На протяжении долгого времени мошенник знакомился с девушками через популярное приложение для свиданий Tinder. На первом свидании с возлюбленными он завоевывал их внимание дорогими подарками. После этого Леваев разыгрывал нападение на себя и просил у девушек в долг крупные суммы денег. Получив их, он исчезал из поля зрения избранницы, а затем находил новую жертву.