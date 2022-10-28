Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Макеевки умерла от ранений | 360°

Мир 28 октября 2022, 14:06 Пострадавшая при обстреле ВСУ жительница Макеевки умерла от ранений Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели жительницы Макеевки при обстреле со стороны ВСУ РИА "Новости"

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Пострадавшая при обстреле со стороны украинских военных жительница Макеевки скончалась. Информация об этом появилась в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

По данным штаба, 28 октября ВСУ нанесли удар по Кировскому району Макеевки. В результате пострадали два мирных жителя: в поселке Лесной, на улице Акмолинская, получила ранения женщина, а на улице Семашко — мужчина.

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Позже в штабе уточнили, что пострадавшая жительница Макеевки 1949 года рождения умерла от полученных травм.

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ВСУ утром также обстреляли два района Донецка, сообщило ИА Nation News.По информации представительства ДНР в СЦКК, по городу выпустили как минимум восемь снарядов калибром 155 миллиметров.

Под огнем оказались и населенные пункты Зайцево, Минеральное, Каштановое и Гольмовский.