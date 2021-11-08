Пострадал еще один участник съемок фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином

Участвовавший в съемках фильма «Ржавчина», где Алек Болдуин застрелил оператора-постановщика, оператор-монтажник попал в больницу после укуса паука. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Речь идет о Джейсоне Миллере, который отвечал за свет и сборку оборудования. На съемках в Нью-Мексико его укусил ядовитый паук. Спустя несколько дней после случившегося в районе укуса начались сепсис и некроз, написало издание.

Миллера госпитализировали, он уже перенес несколько операций. Медики пытаются предотвратить распространение инфекции и спасти руку мужчины от ампутации. Для поддержки оператора-монтажника была создана страница по сбору средств, но сейчас она уже удалена.

Представитель продюсеров «Ржавчины» и актер Алек Болдуин отказались раскрывать подробности случившегося, отметил телеканал Sky News.

«Мы не комментируем личные дела отдельных членов актерского состава и съемочной группы», — сказали они.

Съемочную площадку «Ржавчины» в Нью-Мексико закрыли после гибели оператора-постановщика Галины Хатчинс. Алек Болдуин ненамеренно застрелил ее, когда они репетировали сцену. Актер считал, что ему дали заряженное холостыми патронами оружие, но оказалось, что они были боевыми.

Также он ранил режиссера Джоэла Соузу, которого госпитализировали. Однако почти сразу он выписался из больницы. Сейчас продолжается расследование дела. Полиция выясняет, каким образом в оружии оказались настоящие патроны.

Бывший президент США Дональд Трамп высказал предположение, что актер Алек Болдуин застрелил Галину Хатчинс неслучайно.