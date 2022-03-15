Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран — членов Европейского союза одобрили четвертый пакет антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Об этом сказано в сообщении французской миссии, которая председательствует в Совете ЕС.

«Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики», — сказано в сообщении французской миссии в Twitter, которое процитировало РИА «Новости».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Запад резко осудил действия РФ и стал вводить антироссийские санкции. По последним данным, они затронули более 800 человек и свыше 53 организаций. В частности, речь идет о высшем руководстве России, военных, политиках, банкирах, бизнесменах. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил мнение, что странам Запада предстоят трудные времена в случае отказа от российских энергоносителей.