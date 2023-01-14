14 января 2023, 08:15
Постпредство России в ООН обвинило Лондон и Вашингтон в разжигании украинского конфликта
Зампостпреда России при ООН назвал защиту прав человека главной целью России на Украине
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что политика США и Великобритании привела к украинскому конфликту. Об этом он рассказал в эфире британской радиостанции LBC. При этом, но обозначил главные цели спецоперации.
«Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, чтобы права человека в этой стране защищались так же, как они защищаются в других странах», — ответил он.
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На вопрос журналистов, каким должен выглядеть мир, Полянский ответил — это возможно, когда Россия не будет чувствовать угрозы со стороны Украины и когда не будет обстрелов Донбасса.
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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал созвать заседание Совета безопасности из-за гонений на украинскую православную церковь.
Также он отметил, что Украину превратили в натовскую частную военную компанию и заставляют воевать за западные цели.
Россия
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