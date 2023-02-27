Мир 27 февраля 2023, 20:02 Постпредство России при ЕС оценило последствия десятого пакета санкций И.о. постпреда в ЕС Логвинов заявил об ограниченном эффекте нового санкционного списка ЕС РИА «Новости»

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Новый санкционный список Европейского союза очень сложно назвать весомым, его эффект будет весьма ограничен. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Для России этот десятый пакет весомым назвать сложно. <…> Российские компании и банки, насколько можно судить, к объявленным рестрикциям оказались вполне готовы», — объяснил он.

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Логвинов подчеркнул, что по этой причине эффект десятого пакета мер можно считать достаточно ограниченным.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал абсурдным новый санкционный список Европейского союза. Он выразил уверенность, что после попадания в ограничительные списки российские деятели не почувствуют никакого дискомфорта. По мнению Пескова, депутаты ЕС просто заполняют ограничительные списки людьми.

В новый антироссийский санкционный пакет в том числе попали Леонид Рошаль, Татьяна Москалькова и еще около 90 человек — депутаты, сенаторы, военные руководители, журналисты и медиаменеджеры.