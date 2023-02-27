27 февраля 2023, 20:02
Постпредство России при ЕС оценило последствия десятого пакета санкций
И.о. постпреда в ЕС Логвинов заявил об ограниченном эффекте нового санкционного списка ЕС
Новый санкционный список Европейского союза очень сложно назвать весомым, его эффект будет весьма ограничен. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в эфире телеканала «Россия 24».
«Для России этот десятый пакет весомым назвать сложно. <…> Российские компании и банки, насколько можно судить, к объявленным рестрикциям оказались вполне готовы», — объяснил он.
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Логвинов подчеркнул, что по этой причине эффект десятого пакета мер можно считать достаточно ограниченным.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал абсурдным новый санкционный список Европейского союза. Он выразил уверенность, что после попадания в ограничительные списки российские деятели не почувствуют никакого дискомфорта. По мнению Пескова, депутаты ЕС просто заполняют ограничительные списки людьми.
В новый антироссийский санкционный пакет в том числе попали Леонид Рошаль, Татьяна Москалькова и еще около 90 человек — депутаты, сенаторы, военные руководители, журналисты и медиаменеджеры.
Санкции
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