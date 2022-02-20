Постпредство России поставило под сомнение беспристрастность ОБСЕ в Донбассе

Постоянное представительство России при ОБСЕ усомнилось в беспристрастности организации в Донбассе. Причиной стало заявление о том, что сообщения о подготовке Украины к наступлению на Донбасс являются дезинформацией.

Ранее о ситуации в Донбассе высказались глава ОБСЕ Збигнев Рау, генсек Хильги Шмид и специальный представитель на Украине Микко Киннунен. Они заявили, что сообщения об угрозе военной операции со стороны Украины являются дезинформацией. Также они призвали отказаться от враждебной и подстрекательной риторики.

«Между тем, они молчали, когда спецмиссия ОБСЕ подтвердила наступательные действия вооруженных сил Украины на юге Донецкой области в октябре 2021 года.Беспристрастность, говорите?», — написало постпредство России при ОБСЕ в Twitter.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля. Местные власти сообщили об обстрелах с украинской стороны. На следующий день они объявили экстренную эвакуацию населения. Людей стали вывозить в Ростовскую область. Первый поезд с беженцами из Донбасса уже отправили в Воронеж.