26 ноября 2022, 04:56
Постпредство России направило ноту ЮНЕСКО после отказа дипломатам в визах
Франция отказалась выдать визы российским дипломатам для участия в сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. В связи с этим постпредство РФ при организации направило ноту секретариату учреждения. Об этом сообщил ТАСС.
«Наше представительство по дипломатическим каналам обратилось в секретариат ЮНЕСКО — направило ноту, в которой поставило перед секретариатом вопрос о невыполнении Францией своих обязательств в соответствии с соглашением между ЮНЕСКО и французской стороной», — заявили в постоянном представительстве.
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Там уточнили, что вовремя получить визы не смогли два сотрудника МИД России. Причем все документы отправили через консульский отдел посольства Франции в Москве. В запросе указали даты и цели поездки.
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Ранее МИД Франции сообщил, что внешнеполитическое ведомство не получало информации о проблемах с выдачей виз дипломатам. Как подчеркнули в российском постпредстве, заявления французской стороны являются очередной попыткой жонглирования фактами.
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