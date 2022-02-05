Постпредство РФ назвало реакцию ОБСЕ на запрет вещания Deutsche Welle непрофессиональной

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру рекомендовала России пересмотреть меры против немецкого телеканала Deutsche Welle. В постпредстве РФ при организации назвали ее реакцию демонстрацией крайнего непрофессионализма.

Комментарий Рибейру возмутил российскую сторону, сообщил ТАСС со ссылкой на постоянное представительстве России при ОБСЕ в Вене.

«Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», — подчеркнули дипломаты.

Рибейру, отмечено в постпредстве, умолчала о факте грубого нарушения немецкими властями фундаментальных для ОБСЕ «принципов свободы выражения мнения и доступа к информации».

«Оно выражалось в демонстративном пренебрежении положениями Европейской конвенции о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ», — говорится в комментарии.

Тем не менее представитель ОБСЕ возмутилась вынужденными ответами России. В дипмиссии заметили, что сделают серьезные выводы из ситуации.

Тереза Рибейру, которую процитировала пресс-служба организации, назвала действия РФ против Deutsche Welle обусловленными только политическими мотивами. Подобное, по ее словам, противоречит «самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ».

Постпред обратилась к российским властям пересмотреть свой подход.