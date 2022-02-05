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    05 февраля 2022, 01:40

    Постпредство РФ назвало реакцию ОБСЕ на запрет вещания Deutsche Welle непрофессиональной

    ТАСС: в постпредстве РФ при ОБСЕ раскритиковали ответ Терезы Рибейру на запрет вещания DW

    Александра Ломейко

    Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру рекомендовала России пересмотреть меры против немецкого телеканала Deutsche Welle. В постпредстве РФ при организации назвали ее реакцию демонстрацией крайнего непрофессионализма.

    Комментарий Рибейру возмутил российскую сторону, сообщил ТАСС со ссылкой на постоянное представительстве России при ОБСЕ в Вене.

    «Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», — подчеркнули дипломаты.

    Рибейру, отмечено в постпредстве, умолчала о факте грубого нарушения немецкими властями фундаментальных для ОБСЕ «принципов свободы выражения мнения и доступа к информации».

    «Оно выражалось в демонстративном пренебрежении положениями Европейской конвенции о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ», — говорится в комментарии.

    Тем не менее представитель ОБСЕ возмутилась вынужденными ответами России. В дипмиссии заметили, что сделают серьезные выводы из ситуации.

    Тереза Рибейру, которую процитировала пресс-служба организации, назвала действия РФ против Deutsche Welle обусловленными только политическими мотивами. Подобное, по ее словам, противоречит «самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ».

    Постпред обратилась к российским властям пересмотреть свой подход.