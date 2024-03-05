Мир 05 марта 2024, 00:55 Постпредство ЕС придумало оправдание для отказа от встречи с Лавровым Постпредство ЕС в РФ признало факт приглашения послов на встречу с Лавровым РИА «Новости»

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Постпредство ЕС в России признало, что глава МИД РФ Сергей Лавров приглашал европейских послов на разговор по поводу попыток вмешательства стран, которые они представляют, в выборы президента России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на комментарий организации.

В ведомстве отметили, что министр действительно приглашал дипломатов на беседу, однако Лавров якобы «не предложил повестку встречи».

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Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России уровень дипломатических отношений с этими государствами должен снизиться. Он также предложил «всех этих послов» выгнать из РФ.

Сам Лавров заявил, что послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись придти на встречу и за два дня до указанной даты отклонили приглашение.