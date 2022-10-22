Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России | 360°

22 октября 2022, 22:03
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
РИА «Новости»: Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по просьбе России
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Председательствующий в Совете Габон отказал им по настоянию России, об этом РИА «Новости» сообщил источник в организации.
«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — сообщил собеседник агентства.
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Россия обосновала свою просьбу тем, что на заседании присутствовало слишком много представителей Евросоюза. В мероприятии приняли участие помимо членов СБ представители Украины, Словакии, Польши, Гремании и Греции.
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил недоумение по поводу «добавленной стоимости» участия дополнительных представителей в список выступающих. Он попросил председателя более аккуратно относиться к списку спикеров на заседаниях по Украине.
Ранее Небензя отказался слушать постпреда Украины на заседании СБ. Российский дипломат аргументировал свое заявление нежеланием слушать очередные оскорбления, учитывая непрофессиональное поведение Сергея Кислицы накануне.
ООН
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