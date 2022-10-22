Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России | 360°

Мир 22 октября 2022, 22:03 Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России РИА «Новости»: Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по просьбе России РИА "Новости"

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Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Председательствующий в Совете Габон отказал им по настоянию России, об этом РИА «Новости» сообщил источник в организации.

«Председатель не допустил вчера по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — сообщил собеседник агентства.

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Россия обосновала свою просьбу тем, что на заседании присутствовало слишком много представителей Евросоюза. В мероприятии приняли участие помимо членов СБ представители Украины, Словакии, Польши, Гремании и Греции.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил недоумение по поводу «добавленной стоимости» участия дополнительных представителей в список выступающих. Он попросил председателя более аккуратно относиться к списку спикеров на заседаниях по Украине.

Ранее Небензя отказался слушать постпреда Украины на заседании СБ. Российский дипломат аргументировал свое заявление нежеланием слушать очередные оскорбления, учитывая непрофессиональное поведение Сергея Кислицы накануне.